சென்னை:100 கிரெடிட் கார்டுகள்; 28 செல்போன்கள்! -உலக வங்கி ஆசை காட்டிய ஆண்டனியின் அதிர்ச்சிப் பின்னணி

"Hello... Antony here... Is this Priya?" என்று ஹைஸ்டைல் ஆங்கிலத்தில் பேசும் ஆண்டனியால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களின் பட்டியல் பெரிது. அப்படி, அவனால் பாதிக்கப்பட்ட ரம்யா (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது) தரமணி காவல் நிலையத்தில் கொடுத்த புகாரால்... இப்போது ஆண்டனி புழல் சிறையின் கம்பிகளை தரிசித்துக்கொண்டிருக்கிறான்.



189 உறுப்பு நாடுகள், 170 -க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த ஊழியர்கள், 130 -க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அலுவலகங்கள் என தனித்துவமான உலகளாவிய கூட்டமைப்பான உலக வங்கியின் (The World Bank) தரமணி கிளையில் வேலைக்காக விண்ணப்பித்திருந்த இளம் பெண் ரம்யாவுக்கு ஃபிப்ரவரி மாதம் அமெண்டா என்பவர் ஃபோனில் அழைத்திருக்கிறார். உலக வங்கி வேலைக்கான விஷயமாக தி.நகரில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு முதல் சுற்று நேர்காணலுக்கு அழைத்திருக்கிறார் அமெண்டா.

“கங்கிராஜூலேஷன்ஸ். முதல் சுற்று நேர்காணலுக்கு தேர்வாகியுள்ளீர்கள். வங்கியின் சீனியர் ஆஃபீஸர் உங்களை இண்டர்வ்யூ செய்வார். வெஸ்டர்ன் டிரஸ் கோடில் வரவேண்டும்” என்று சொல்லியிருக்கிறார். வங்கியில் வேலை, கைநிறையச் சம்பளம் என்ற கனவோடு ரம்யா சென்றார். அங்கு ஏ.சி அறையில் ஆபீஸர் போல தோரைணையாக அமர்ந்திருந்த ஆண்டனி, தன்னுடைய உதவியாளர் மூலம் ரம்யாவை உள்ளே அழைத்தான். ரம்யாவை உட்காரச் சொல்லிவிட்டு அவர் நீட்டிய ஃபைல்களை பார்த்தபடி இன்டர்வியூக்கான கேள்விகளைக் கேட்க தொடங்கினான்.