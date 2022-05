Published: 18 May 2022 7 AM Updated: 18 May 2022 7 AM

``சாராயம் விக்கணும்... மாமூல் கட்டணும்" - போலீஸாரே கட்டாயப்படுத்துவதாக எஸ்.பி-யிடம் புகார்