Published: 17 May 2022 8 AM Updated: 17 May 2022 8 AM

`ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு, மாதம் 30,000 ரூபாய்!' - `ஆருத்ரா'வின் புதிய திட்டம்; உஷார் மக்களே உஷார்