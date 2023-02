கிருஷ்ணகிரி: டவரில் ஏறி ஆயுதப்படை காவலர் தற்கொலை முயற்சி; `புகாரே இல்லாம டிரான்ஸ்பர்’ என கதறல்

Published: 23 Feb 2023 8 AM Updated: 23 Feb 2023 8 AM

கிருஷ்ணகிரி: டவரில் ஏறி ஆயுதப்படை காவலர் தற்கொலை முயற்சி; `புகாரே இல்லாம டிரான்ஸ்பர்’ என கதறல்

ஓசூரில் நடந்த கலவரத்தின் எதிரொலியாக, 30 தனிப்பிரிவு போலீஸார் டிரான்ஸ்பர் செய்யப்பட்ட நிலையில், ஆயுதப்படையிலும் டிரான்ஸ்பர் செய்தது, போலீஸார் வட்டாரத்தில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.