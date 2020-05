Published: 24 May 2020 10 AM Updated: 24 May 2020 10 AM

`உடும்பு, மலைப்பாம்பு, மரநாய் வேட்டை!’ - ஆரல்வாய்மொழியில் போட்டோ, வீடியோவால் சிக்கிய 2 பேர்