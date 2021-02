தஞ்சை: ஆன்லைன் லோன் செயலிகளுக்கு செக்.. மிரட்டும் கும்பல்?! - நடந்தது என்ன?

இது தொடர்பாக ஆதரங்களுடன் (directorate of public grievances ( Cabinet Secretariat )Enforcement Directorate, FIU , Directorate of Income Tax (Intelligence) The Central Economic Intelligence Bureau (CEIB),TRAI) உள்ளிட்ட கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலங்கானா, கேரளா உள்ளிட்ட ஒன்பது மாநிலங்களுக்குப் புகார்களை அனுப்பினேன். இதுத்தொடர்பாக ஐந்து மாநிலங்களில் நடவடிக்கை எடுக்கத்தொடங்கியுள்ளனர்.