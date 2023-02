Published: 25 Feb 2023 11 AM Updated: 25 Feb 2023 11 AM

`பெண்களை அழைத்து வந்து ஆடம்பர செலவு’ - ரூ.1.46 கோடி மோசடியில் சிக்கிய வேலூர் கும்பலின் பின்னணி!

ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனத்திடம் வியாபாரம் முடித்துதருவதாகக் கூறி ரூ.1.46 கோடி மோசடி செய்த வேலூர் கும்பலை போலீஸார் கைது செய்திருக்கிறார்கள்.

General news கைது செய்யப்பட்ட 3 பேர்