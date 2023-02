Published: Just Now Updated: Just Now

பெண் ஊழியர் கழிவறைக்குச் செல்வதை வீடியோ எடுத்த இளைஞர்! - கைதுசெய்து சிறையிலடைத்த போலீஸ்

சென்னையிலுள்ள கார் சர்வீஸ் நிறுவனத்தில் வேலைப்பார்க்கும் பெண் ஊழியர்கள் கழிவறைக்குச் செல்வதை ரகசியமாக வீடியோ எடுத்த அதே நிறுவனத்தில் வேலைப்பார்க்கும் இளைஞர் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.