Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

சென்னை தி.நகர் சர்வீஸ் அப்பார்ட்மென்டில் பாலியல் தொழில் - திடீர் ரெய்டின் பின்னணி என்ன?!

சென்னை தி.நகரில் உள்ள சர்வீஸ் அப்பார்ட்மென்டில் நடந்த பாலியல் தொழிலுக்கு உதவியாக இருந்த கார்த்திக்கேயன் என்பவரை போலீஸார் கைது செய்திருக்கிறார்கள்.