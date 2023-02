Published: 22 Feb 2023 11 AM Updated: 22 Feb 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

குடல் இறக்க அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்ட மாணவர் திடீர் மரணம்; தவறான சிகிச்சை காரணமா? - போலீஸ் விசாரணை!

ராஜபாளையத்திலுள்ள தனியார் மருத்துவமனையில், குடல் இறக்கத்துக்காக அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்ட மாணவர் திடீரென உயிரிழந்திருக்கும் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.