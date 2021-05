`நீ அழகாக இருக்கிறாய், சினிமாவுக்கு போகலாமா' - பி.எஸ்.பி.பி பள்ளி ஆசிரியர் மீது பாலியல் புகார்

I promise to take this to the concerned authorities.



சென்னை பி.எஸ்.பி.பி பள்ளியில் ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்களை பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்வதாக எழுந்துள்ள புகார் என்னை ஠திர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. சம்பந்தப்பட்டவர்களை விசாரித்து குற்றம் செய்தவர் மீதும், (2/3)