Published: 24 May 2022 11 AM Updated: 24 May 2022 11 AM

`ஏன் காதலிக்க மறுக்கிறாய்?’ - கல்லூரி மாணவியின் கழுத்தை அறுத்து கொன்ற வாலிபரால் அதிர்ச்சி