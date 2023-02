Published: 21 Feb 2023 8 AM Updated: 21 Feb 2023 8 AM

​​திண்டுக்கல்: மணல் திருட்டைத் தடுத்த பெண் அதிகாரிமீது தாக்குதல்; கொலை மிரட்டல் - நடந்தது என்ன?

நத்தம் போலீஸார், இயந்திரத்தையும், டாரஸ் லாரியையும் பறிமுதல் செய்து உதவி இயக்குநரைத் தாக்கிய ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சகிந்தர் உரனெவ் என்பவரைக் கைதுசெய்து சிறையில் அடைத்தனர். மேலும் சுரேஷ், கணேஷ், ராஜேஷ் ஆகியோரைத் தேடிவருகின்றனர்.