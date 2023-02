Published: 22 Feb 2023 8 AM Updated: 22 Feb 2023 8 AM

ராமநாதபுரம்: படகிலிருந்து தவறி விழுந்து 2 பெண்கள் பலி; காப்பாற்ற முயன்ற வாலிபரும் பலியான சோகம்

குலதெய்வ கோயிலுக்கு சென்று விட்டு கடலில் சுற்றி பார்ப்பதற்காக நாட்டு படகில் குடும்பத்துடன் சென்றுள்ளனர். காற்றின் வேகம் காரணமாக கடல் அலையில் படகு சிக்கி இரண்டு பெண்கள் கடலுக்குள் தவறி விழுந்துள்ளனர்.