Published: 05 May 2022 7 AM Updated: 05 May 2022 7 AM

விருதுநகர்: டூ-வீலர் பெட்டியிலிருந்து, ரூ.3 லட்சம் திருடிய இளைஞர் - சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் விசாரணை