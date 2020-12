5 ரூபாய் டிபன்; 30 ரூபாயில் மருத்துவம் - `கோவை சாந்தி சமூக சேவை' சுப்பிரமணியம் காலமானார்!

மனிதநேயத்துடன் செய்யும் சேவை, கடவுகளுக்கே செய்யும் சேவை (Service to Humanity is Service to God).. இதுதான் கோவை சாந்தி சமூக சேவை அறக்கட்டளையின் தாரக மந்திரம். ரூ.5-இல் இருந்து, ரூ.15-க்கு டிபன் வகைகள், ரூ.25-க்கு தரமான முழு சாப்பாடு, டீ, பில்டர் காபி, ராகி பால், சத்து மாவு பால் எல்லாமே ரூ.5 தான்.