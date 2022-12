கார்கால மின்னலின் தகத்தகாயம்!

பேராசிரியர் திரு. இராசகோபாலன் ஔவையின் மொழிபெயர்ப்புத் திறத்திற்கு ஓர் உதாரணம் சொல்வார். ஒரு விழாவில் மறைந்த முதலமைச்சர் திரு. எம்.ஜி.ஆர் அவர்களுக்குப் பாராட்டு செய்யப்பட்டது. மத்திய அமைச்சர் ஒருவர், ‘It is another feather on his cap’ என்று சொல்லிப் பாராட்டுகிறார். இது ஆங்கிலத்தில் வழக்கமாகச் சொல்லப்படும் சொற்றொடர். வேறு யார் மொழிபெயர்த்திருந்தாலும் ‘அவரின் தொப்பியில் இன்னும் ஒரு சிறகு’ என்றுதான் சொல்லியிருப்பார்கள். எம்.ஜி.ஆருக்கு அப்படிச் சொல்வது வேடிக்கையாகிவிடும். அன்று அந்த மொழிபெயர்ப்பைச் செய்த ஔவை எப்படி அந்த சாதாரண வாசகத்தைப் பொன் போல மிளிரச் செய்தார் பாருங்கள், ‘இது மன்னாதி மன்னனின் மகுடத்தில் மற்றும் ஒரு மாணிக்கக்கல்.’ இவர் இப்படி மொழிபெயர்த்ததும், அரங்கமே அதிர்ந்துவிட்டது.



பட்டிமன்ற உலகின் தூண்களில் ஔவையும் ஒருவர். ஆங்கிலப் பட்டிமன்றம் ஒன்றுகூட அவரின் தலைமையில் நடந்த வரலாறு உண்டு. பட்டிமன்றங்களில் இரு அணியினரும் காரசார மோதல்களில் ஈடுபட்டபின், தன் பஞ்சு போன்ற சொற்களால் தீர்ப்புச் சொல்லத் தொடங்குவார். போகப் போக, தன் அருவி போன்ற சொற்களின் பெருக்கால் உரைவாளின் உரசலை உணரும் சிலிர்ப்புக்கு நம்மை ஆளாக்கிவிடும் வித்தகர் அவர்.



கொரோனா நோய்த்தொற்றுக்கு ஆளாகி ஔவையின் மனைவி டாக்டர் தாரா இரு ஆண்டுகளுக்கு முன் காலமானார். கண்கள் கலங்கி சிறுபிள்ளை போலக் கதறிய ஔவையைத் தேற்ற இயலாமல்தான் திரும்பினேன். டாக்டர் தாரா காலமானபோதே, ஔவையின் ஒரு பாதி மறைந்துவிட்டது. காலத்தின் மிரட்டல்களினால் காயப்பட்டாலும், மேன்மேலும் ஒளி ஏறிச் செல்லும் எல்லையற்ற காதல் உள்ளம் அவருடையது. தனக்கு முன்னே புறப்பட்டுவிட்ட இணைப் பறவையைத் தேடி இந்தத் தமிழ்ப் பறவையும் பறந்துவிட்டது.