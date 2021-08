மீன்வளம் தொடர்பான இளநிலைப் பட்டப்படிப்புகளுக்கு மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு... விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

தமிழ்நாடு மீன்வளப் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் தூத்துக்குடி மீன்வளக் கல்லூரி மற்றும் ஆய்வு நிறுவனம் (Fisheries College and Research Institute), திருவள்ளூர் மாவட்டம், பொன்னேரி, டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் மீன்வளக் கல்லூரி மற்றும் ஆய்வு நிறுவனம் (Dr. M.G.R. Fisheries College and Research Institute) மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், தலைஞாயிறு, டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் மீன்வளக் கல்லூரி மற்றும் ஆய்வு நிறுவனம் (Dr. M.G.R. Fisheries College and Research Institute) ஆகிய கல்லூரிகளில் நான்காண்டு கால அளவிலான இளநிலை மீன்வள அறிவியல் பட்டப்படிப்பில் (B.F.Sc. -Bachelor of Fisheries Science) ஒவ்வொரு கல்லூரிக்கும் 40 இடங்கள் வீதம் மொத்தம் 120 இடங்கள் இருக்கின்றன.