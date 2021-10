முதுநிலைக் கல்வியியல் பட்டப்படிப்பு (M.Ed) மாணவர் சேர்க்கை... விண்ணப்பிப்பது எப்படி? ஒரு வழிகாட்டல்!

தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் மேம்படுத்தப்பட்ட கல்வியியல் ஆய்வு நிறுவனம் (தன்னாட்சி) (Institute of Advanced Study in Education (Autonomous)) – 50 இடங்கள், வில்லிங்டன் பெருமாட்டி மேம்படுத்தப்பட்ட கல்வியியல் ஆய்வு நிறுவனம் (Lady Willingdon Institute of Advanced Study in Education, Chennai) – 50 இடங்கள், தஞ்சாவூர் மாவட்டம், ஒரத்தநாடு அரசு கல்வியியல் கல்லூரி (Government College of Education) – 50 இடங்கள், புதுக்கோட்டை, அரசு கல்வியியல் கல்லூரி (Government College of Education) – 50 இடங்கள், கோயம்புத்தூர் அரசு மகளிர் கல்வியியல் கல்லூரி (Government College of Education for Women) – 50 இடங்கள், வேலூர், அரசு கல்வியியல் கல்லூரி (Government College of Education) – 50 இடங்கள் என்று மொத்தம் ஆறு அரசு கல்வியியல் கல்லூரிகளில் மொத்தம் 300 முதுநிலைக் கல்வியியல் (M.Ed) பட்டப்படிப்பு இடங்கள் இருக்கின்றன.