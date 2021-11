மீன்வளப் பல்கலைக்கழகம்: முதுநிலை மற்றும் முனைவர் பட்டப்படிப்பு மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு!

திருவள்ளூர் மாவட்டம், பொன்னேரி, டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் மீன்வளக் கல்லூரி மற்றும் ஆய்வு நிறுவனத்தில் (Dr. M.G.R. Fisheries College and Research Institute) மீன் வளர்ப்புப் (Aquaculture) பிரிவில் முதுநிலை – 3+1 இடங்கள், முனைவர் – 4 இடங்கள், நீர் வாழ் விலங்குகள் உடல்நலம் (Aquatic Animal Health) பிரிவில் முதுநிலை – 2 இடங்கள், முனைவர் – 1 இடம், நீர் வாழ் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைப் (Aquatic Environment Management) பிரிவில் முதுநிலை – 2 இடங்கள், முனைவர் – 1 இடம், மீன் பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்பம் (Fisheries Fish Processing Technology) பிரிவில் முதுநிலை – 2 இடங்கள், முனைவர் – 1 இடம், மீன் வள மேலாண்மை (Fisheries Resource Management) பிரிவில் முதுநிலை – 2 இடங்கள் என்று மொத்தமாக முதுநிலைப் பட்டப்படிப்பில் 12 இடங்களும் முனைவர் பட்டப்படிப்பில் 7 இடங்களும் இருக்கின்றன. இந்த இடங்களுள் + குறியீட்டிற்குப் பின்னால் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் முதுநிலைப் பட்டப்படிப்புக்கான 1 இடம் புதுதில்லி, இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுவின் (Indian Council of Agricultural Research - ICAR) ஒதுக்கீட்டிற்கானது.

சென்னை, வாணியன்சாவடியில் மீன்வள உயிர்த்தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் (Institute of Fisheries Biotechnology) மீன் ஊட்டச்சத்து மற்றும் தீவனத் தொழில்நுட்பம் (Fish Nutrition & Feed Technology) பிரிவில் முதுநிலை – 2 இடங்கள், முனைவர் – 2 இடங்கள், மீன் மரபியல் மற்றும் இனப்பெருக்கம் (Fish Genetics and Breeding) பிரிவில் முதுநிலை – 2 இடங்கள், முனைவர் – 2 இடங்கள், மீன் மருந்தியல் மற்றும் நச்சுயியல் (Fish Pharmacology and Toxicology) பிரிவில் முதுநிலை – 4 இடங்கள், முனைவர் – 2 இடங்கள், மீன் உயிரித் தொழில்நுட்பம் (Fish Biotechnology) பிரிவில் முதுநிலை – 3+1 இடங்கள், முனைவர் – 2 இடங்கள் என்று மொத்தமாக முதுநிலைப் பட்டப்படிப்பில் 12 இடங்களும் முனைவர் பட்டப்படிப்பில் 8 இடங்களும் இருக்கின்றன. இந்த இடங்களுள் + குறியீட்டிற்குப் பின்னால் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் முதுநிலைப் பட்டப்படிப்புக்கான 1 இடம் புதுதில்லி, இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் குழுவின் (Indian Council of Agricultural Research - ICAR) ஒதுக்கீட்டிற்கானது.

நாகப்பட்டினம், வெட்டார் ஆற்று வளாகத்தில் அமைந்திருக்கும் மீன்வளப் பொறியியல் கல்லூரியில் (College of Fisheries Engineering) பட்டப்படிப்புகளாக, மீன் வளர்ப்புப் பொறியியல் (Aquaculture Engineering) – 2 இடங்கள், மீன் பதப்படுத்தும் பொறியியல் (Fish Process Engineering) – 4 இடங்கள் என்று முதுநிலைப் பொறியியல் (M.Tech) பட்டப்படிப்பில் 6 இடங்கள் இருக்கின்றன.