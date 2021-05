Published: 21 May 2021 10 AM Updated: 21 May 2021 10 AM

மகாராஷ்டிரா:`10ம் வகுப்பு தேர்வு ரத்து; கல்விமுறையைக் கடவுள்தான் காப்பாற்ற வேண்டும்’-உயர் நீதிமன்றம்