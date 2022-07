நாளை என்ன வேலை? - வாழ்க்கை வழிகாட்டல் - 11 - ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா மூலம் சேர்வது எப்படி?

Ex-Servicemen Quota: ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவைத் தொடர்ந்து சிறப்பு இட ஒதுக்கீட்டில் உள்ள இன்னொரு பிரிவு எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் எனப்படும் முன்னாள் ராணுவத்தினர் வாரிசுகளுக்கான இடங்கள். தமிழக இன்ஜினீயரிங் கவுன்சலிங் பொறுத்தவரை 150 இடங்கள் இதற்கென ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அண்ணா பல்கலைக்கழகக் கல்லூரிகள், உறுப்புக் கல்லூரிகள், அரசுக் கல்லூரிகள் தவிர தனியார் கல்லூரிகளிலும் இந்த இட ஒதுக்கீடு உண்டு. முன்னாள் ராணுவத்தினரின் மகன் அல்லது மகள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கென உரிய சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வழக்கமான விண்ணப் பத்திலேயே சிறப்பு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் முன்னாள் ராணுவத் தினருக்கு எனக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இடத்தில் உரிய விவரங்களை நிரப்பி விண்ணப்பிக்க வேண்டும. சான்றிதழைப் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். உங்களுக்கும் கவுன்சலிங் தொடக்கத் திலேயே நடந்துவிடும். இதில் கிடைக்கும் சீட் உங்களுக்குத் திருப்தி இல்லை என்றால் நீங்கள் பொது கவுன்சலிங்கில் கலந்துகொள்ளலாம்.



Seats for Persons with Benckmark Disabilities: சிறப்பு இட ஒதுக்கீட்டில் உள்ள இன்னொரு பிரிவு, மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான இட ஒதுக்கீடு. மொத்தமுள்ள இடங்களில் ஒரு சதவிகித இடம் இவர்களுக்கென ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பல்வேறு வகையான குறைபாடு உடையவர்கள் அடங்குவர். பார்வைக் குறைவு, காது கேளாமை, உடல்ரீதியான குறைகள் மற்றும் ஆட்டிசம் ஆகியவற்றில் ஒன்று அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட குறைபாடு உடையவர்கள் இந்த இட ஒதுக்கீட்டுக்குத் தகுதியானவர்கள். இதற்கும் அவர்கள் பெற வேண்டிய சான்றிதழ் மாதிரிப் படிவம் கொடுக்கப்படும். அந்த சர்ட்டிபிகேட்டை District Medical Board இடமிருந்து பெறவேண்டும். வழக்கம்போல விண்ணப்பத்தில் இதற்கென உரிய இடத்தில் விவரங்களைக் குறிப்பிட்டு உரிய சான்றிதழ்களைப் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். இவர்களுக்கும் தொடக்கத்திலேயே கவுன்சலிங் நடைபெறும்.



7.5% Seats for Govt. School Students: அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5% இட ஒதுக்கீடு என்பது இன்னொரு சிறப்பு இட ஒதுக்கீடு ஆகும். ஆறாம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் டூ வரை அரசுப் பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்கள் இதில் பயன்பெறலாம். இவர்களுடைய தங்கும் வசதி உள்ளிட்ட அனைத்துக் கல்விக் கட்டணங்களையும் அரசே ஏற்றுக்கொள்கிறது. வழக்கமான ஆன்லைன் விண்ணப்பத்திலேயே, 'அரசுப் பள்ளி மாணவரா' என்ற கேள்விக்கு `ஆம்' என்று பதில் சொல்ல வேண்டும். பொது கவுன்சலிங் தொடக்கத்திலேயே இவர்களுக்கான கவுன்சலிங் நடைபெற்றுவிடும்.



Seats for Vocational Students: வொக்கேஷனல் குரூப் எனப்படும் தொழிற்கல்வி மாணவர்களுக்கு இன்ஜினீயரிங், அக்ரி, சட்டம் எனப் பல்வேறு தொழிற்கல்விப் பட்டப்படிப்புகளிலும் தனியாகச் சிறப்பு இட ஒதுக்கீடு உண்டு. பிளஸ் டூ-வில் அவர்கள் எடுத்த தொழில் பாடப்பிரிவு சார்ந்து இந்த உயர்கல்விச் சேர்க்கை நடைபெறும். பொதுவாக 4% இடங்கள் இவர்களுக்கு என்பது வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம். இவர்களுக்கான கவுன்சலிங் பொது கவுன்சலிங் தொடங்கும்போது ஆரம்பத்திலேயே நடந்துவிடும்.

படிப்பு தொடரும்...

இதுபுதுசு!



இன்ஜினீயரிங் கவுன்சலிங்கைப் பொறுத்தவரை தொழிற்கல்வி மாணவர்களுக்கு இந்த வருடம் புதிய இட ஒதுக்கீடு அறிமுகமாகிறது. ஏற்கெனவே அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளில் இருந்து வந்த இட ஒதுக்கீடு இந்த முறை அண்ணா பல்கலைக்கழக நேரடிக் கல்லூரிகளான CEG, MIT, ACTech, அண்ணா பல்கலைக்கழக உறுப்புக் கல்லூரிகள் ஆகிய அனைத்துக் கல்லூரிகளுக்கும் பொருந்தும் வகையில் ஒட்டுமொத்தமாக பொறியியல் கலந்தாய்வில் 2 சதவிகித இடங்கள் தொழிற்கல்வி மாணவர்களுக் கென ஒதுக்கப்படுகிறது. பிளஸ் 2-வில் கீழ்க்கண்ட 6 பாடப் பிரிவுகளின் கீழ் தொழில் கல்வி பயின்றவர்கள் இன்ஜினீயரிங் சேரத் தகுதி பெற்றவர்கள்: