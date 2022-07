நாளை என்ன வேலை? - வாழ்க்கை வழிகாட்டல் - 12 - சட்டம் & வேளாண்மைப் படிப்புகள்

இன்னொரு மகிழ்ச்சியான செய்தி, சட்டப் படிப்பில் சேர வயது வரம்பு இல்லை. தற்போது பணியில் இருப்பவர்களும்கூட விண்ணப்பிக்கலாம்.



தமிழகத்தில் டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் 14 இடங்களில் அரசு சட்டக் கல்லூரிகளும், திண்டிவனத்தில் சரஸ்வதி சட்டக்கல்லூரி என்கிற தனியார் சட்டக் கல்லூரியும் உள்ளன. இவை அனைத்துக்கும் சேர்த்து சிங்கிள் விண்டோ கவுன்சலிங் மூலமாக பொறியியல் பட்டப்படிப்பு போலவே, ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் மூலம் நாம் அட்மிஷன் பெறலாம். இவற்றில் ஒருசில அரசு சட்டக் கல்லூரிகளில் மட்டும் தமிழ் வழியில் பயிலும் வாய்ப்பும் உள்ளது. இதற்கென தனியாக 60 இடங்கள் கொண்ட ஒரு வகுப்பு உள்ளது. இவற்றில் இருக்கும் வசதிகள் குறித்துப் பெட்டிச் செய்தியில் பார்க்கவும்.



இந்தக் கல்லூரிகள் பற்றிக் காலம்காலமாக நாம் தெரிந்து வைத்திருக்கும் நிலையில் சென்னையில் உள்ள இன்னொரு சிறப்பு சட்டக்கல்லூரி பற்றி நம்மில் பலருக்கு அதிகம் தெரிவதில்லை. சென்னைத் தரமணி டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழக வளாகத்திலேயே உள்ள SOEL எனப்படும் School of Excellence in Law சட்டக்கல்லூரிதான் அது. இங்கு BA LLB(Hons), BBA LLB(Hons), B.Com LLB(Hons), BCA LLB(Hons) என நான்கு வகையான ஹானர்ஸ் பட்டப்படிப்புகள் சொல்லித் தரப்படுகின்றன. இதில் BCA LLB(Hons) படிப்புக்கு மட்டும் பிளஸ் 2 வகுப்பில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பாடம் கண்டிப்பாக எடுத்திருக்க வேண்டும். B.Com(Hons) படிப்புக்கு பிளஸ் 2 வகுப்பில் காமர்ஸ் பாடம் எடுத்திருக்க வேண்டும். மற்ற இரண்டு படிப்புகளுக்கும் பிளஸ் 2 வகுப்பில் நீங்கள் எந்த குரூப் எடுத்திருந்தாலும் தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம். ஒரே ஒரு கண்டிஷன்தான். SC, ST வகுப்பினர் பிளஸ் 2-வில் 60 சதவிகித மதிப்பெண்ணும், மற்ற அனைவரும் பிளஸ் 2 வகுப்பில் 70 சதவிகித மதிப்பெண்ணும் எடுத்திருந்தால் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். இங்கும் நுழைவுத்தேர்வு கிடையாது. பிளஸ் 2 வகுப்பில், மொழிப் பாடங்கள் தவிர்த்து மற்ற நான்கு பாடங்களில் எடுத்த மதிப்பெண்களின் அடிப்படையிலேயே சிங்கிள் விண்டோ கவுன்சலிங் மூலம் அட்மிஷன் நடைபெறும்.



தமிழ்நாடு அரசின் 69 சதவிகித இட ஒதுக்கீட்டுக் கொள்கை அடிப்படையில், டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தின் அட்மிஷன் நடைபெறும்.



சட்டப் படிப்புகளுக்கான விண்ணப்பங்களைப் பொறுத்தவரை டாக்டர் அம்பேத்கர் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் உள்ள அரசு சட்டக் கல்லூரிகள் மற்றும் தனியார் சட்டக் கல்லூரி இவற்றுக்கு என ஒரு விண்ணப்பமும், பிறகு SOEL எனப்படும் School of Excellence in Law சட்டக்கல்லூரிக்குத் தனியாக ஒரு விண்ணப்பமும் போட வேண்டும். சட்டப் படிப்புகளில் சேர்வதற்கான இந்த ஆண்டுக்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் தொடங்கிவிட்டதால் அத்தனை விவரங்களையும் நீங்கள் டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தின் இணைய முகவரிக்குச் சென்று விரிவாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம். இதோ அந்த இணைய முகவரி: www.tndalu.ac.in



சட்டத்தில் பட்டம் பெற்றவர்கள் பார் கவுன்சிலில் தங்கள் பெயரைப் பதிவு செய்துகொண்டு ஒரு வழக்கறிஞராகப் பயிற்சி செய்வது என்பது ஒரு புறமிருக்க, ஏராளமான கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களில் Law Officer என்கிற பதவியும் அவர்களுக்குக் காத்திருக்கிறது என்பது நல்ல விஷயம். சமீப ஆண்டுகளில் சட்டப் படிப்புகளில் பெண்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள் என்பது கூடுதல் தகவல்.