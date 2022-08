நாளை என்ன வேலை? - வாழ்க்கை வழிகாட்டல் - 17 - இன்ஜினீயரிங் கவுன்சிலிங் 2022

மாணவர்கள் விருப்பம் எது?



கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்பு IT (Information Technology) Branch மாணவர்களின் முதல் தேர்வாக இருந்தது. பிறகு அது மாறி ECE(Electronics and Communication Engineering) துறை முதல் தேர்வாக ஆனது. ஆனால் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே CSE எனப்படும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் துறைதான் விண்ணப்பிக்கும் அத்தனை பேரின் ஒரே தேர்வாக உள்ளது. Covid காலத்தில் அதிகம் பாதிக்கப்படாததாகவும், இன்றளவும் வீட்டிலிருந்தே லட்சங்களில் சம்பளம் வாங்க முடிகிற துறையாகவும் சாஃப்ட்வேர் துறை இருப்பதால் மாணவர்களின் முழுக் கவனமும் அதன்மீது திரும்பியுள்ளது. மாணவர்களின் இந்த விருப்பத்தையும் இண்டஸ்ட்ரியின் தேவையையும் புரிந்துகொண்ட பல்கலைக்கழகங்கள் சமீப ஆண்டுகளில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சார்ந்த நிறைய புதிய சிறப்புத் துறைகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. முதலில் தன்னாட்சி பெற்ற கல்லூரிகளில் மட்டும் வந்த இந்தச் சிறப்புப் படிப்புகள் இந்த ஆண்டு பரவலாக நிறைய கல்லூரிகளில் வந்துவிட்டன. அவற்றில் சில:



Artificial Intelligence & Data Science



Artificial Intelligence & Machine Learning



Computer Science and Business System



Cyber Security



Internet of Things(IOT)