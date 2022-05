நாளை என்ன வேலை? - வாழ்க்கை வழிகாட்டல் - 5 - ‘நீட்’ நிலவரம் என்ன?

NEST: இது பிளஸ் டூ முடித்தவுடன் நேரடியாக ஐந்து வருட Integrated MSc முதுநிலைப் படிப்பில் சேர்வதற்கான நுழைவுத்தேர்வு. புவனேஸ்வரில் உள்ள National Institute of Science Education and Research (NISER) மற்றும் மும்பையில் உள்ள University of Mumbai-Department of Atomic Energy Centre for Excellence in Basic Sciences ஆகிய இரண்டு புகழ் பெற்ற கல்லூரிகளில் இந்தப் படிப்புகள் உள்ளன. மூன்றரை மணி நேரம் நடைபெறும் இது, கணினிவழித் தேர்வாகும். கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் ஆகிய நான்கு பாடங்களில் தலா 50 கேள்விகள் வீதம் மொத்தம் 200 கேள்விகள் இருக்கும். இதில் உங்களுக்கு ஒரு சிறப்புச் சலுகை உண்டு. இந்த நான்கு பாடங்களில் எந்த மூன்று பாடங்களில் நீங்கள் அதிகமாக மதிப்பெண் வாங்கியிருக்கிறீர்களோ அந்த மதிப்பெண் மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். ஒரு சில கேள்விகளுக்கு மைனஸ் மதிப்பெண் உண்டு. தேர்வை ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே எழுத முடியும்.

NCHM JEE: இது கேட்டரிங் மற்றும் ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் படிப்புக்கு அகில இந்திய அளவில் நடத்தப்படும் நுழைவுத் தேர்வு. மத்திய அரசின் கீழ் இந்தியா முழுவதும் உள்ள 78 கல்லூரிகளில் BSc (Hospitality & Hotel Administration) படிப்பில் சேர இந்த நுழைவுத்தேர்வு அவசியம். தமிழகத்தில் சென்னை தரமணியில் ஒரு கல்லூரியும் திருச்சி துவாக்குடியில் இன்னொரு கல்லூரியும் உள்ளன. மூன்று மணி நேரத் தேர்வில் MCQ எனப்படும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் முறையில் 200 கேள்விகள் கேட்கப்படும். சரியான விடைக்கு 4, தவறான விடைக்கு -1 என்கிற முறையில் மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும். தேர்வு கணினி வழியிலேயே நடைபெறுகிறது. இப்போதைக்கு ஆங்கிலத்திலும் இந்தியிலும் மட்டுமே இந்தத் தேர்வு உள்ளது. கணிதத் திறன், பகுத்தறியும் திறன், பொது அறிவு ஆகியவற்றிற்கு தலா 30 மதிப்பெண், ஆங்கில அறிவுக்கு 60 மதிப்பெண் மற்றும் சர்வீஸ் துறைசார்ந்த ஆப்டிடியூட் டெஸ்டுக்கு 50 மதிப்பெண் என்று கேள்வித்தாள் அமைந்திருக்கும். இன்றைய சூழலில் கேட்டரிங் துறைக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் இருப்பதால் அரசுக் கல்லூரிகளில் சேர இந்த நுழைவுத் தேர்வை எழுதுவது நல்லது.