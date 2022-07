+2-க்குப் பிறகு… கலக்கல் வேலை... கைநிறைய சம்பளம்... வாய்ப்புகளை வாரி வழங்கும் படிப்புகள்!

பாராமெடிக்கலில் சில முக்கியமான படிப்புகள்...



இளங்கலை மருந்தியல் (Bachelor of Pharmacy), இளங்கலை இயன்முறை மருத்துவம் (Bachelor of Physiotherapy) ஆகிய படிப்புகள் நேற்று, இன்று, நாளை என எல்லாக் காலத்திலும் வேலைவாய்ப்புகள் அதிகமிருக்கிற துறைகள். கண் மருத்துவத்தில் பட்டப்படிப்பு இருப்பது பல மாணவர்களுக்கும் தெரியவில்லை. மல்ட்டி ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனைகள் பெருகிவிட்டதால், Bachelor of Optometry என்ற கண் மருத்துவப் பட்டப்படிப்பும், படித்த உடனே வேலைவாய்ப்பும் தருகிற படிப்புதான்.



உலகின் அனைத்து நாடுகளிலும் இந்திய செவிலியர்களுக்கு அதிக வரவேற்பு இருப்பதால், 4 வருட படிப்பான ‘பி.எஸ்ஸி நர்சிங்’கும் உடனடி வேலைவாய்ப்பு தருகிற படிப்புதான். கொரோனாவுக்குப் பிறகு, அதற்கு எதிரான தடுப்பூசிகள், மருந்துகள் தொடர்பான ஆய்வுகள் அதிகரித்திருக்கின்றன. இதில் உங்களுடைய பங்களிப்பும் வேண்டும் என்கிற லட்சியம் கொண்டவர்கள் பயோ மெடிக்கல், பயோ இன்ஃபர்மேட்டிவ், பயோ டெக்னாலஜி போன்ற பட்டப்படிப்புகளைப் படிக்கலாம். இந்தப் படிப்புகளைப் படிக்கிறவர்களுக்கும் உடன டியாக வேலை கிடைக்க வாய்ப்புண்டு.



கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் புது அறிமுகங்கள்...



பொறியியல் படிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, தொடர்ந்து பல வருடங்களாக கம்ப் யூட்டர் சயின்ஸ் தொடர்பான பட்டப்படிப்புகளையே நம் மாணவர்கள் அதிகம் தேர்ந்தெடுத்து வருகிறார்கள். இதில் புதிதாக அறிமுகப் படுத்தப்பட்டுள்ள ஆர்ட்டி ஃபிஷியல் இன்டலிஜென்ஸ் அண்ட் மெஷின் லேர்னிங், ஆர்ட்டிஃபிஷியல் இன்டலி ஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிசினஸ் சிஸ்டம், பிசினஸ் அனலிட் டிக்ஸ், ரோபோட்டிக் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் ஆகிய படிப்புகளைப் படித்தால், வேலைவாய்ப்பை எளிதாகப் பெறமுடியும்.



சில வித்தியாசமான படிப்புகள்...



பெரும்பாலான மாணவர் கள் தேர்ந்தெடுக்கிற பட்டப் படிப்புகளைத் தவிர்த்துவிட்டு, சில வித்தியாசமான பட்டப் படிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுப் பதும் வேலைவாய்ப்பை எளிதாக்கும் ஒரு வழிதான்.



உதாரணமாக, பெட் ரோலியம் இன்ஜினீயரிங் அண்ட் பெட்ரோலியம் டெக்னாலஜி படித்துவிட்டு, இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம், ரிலையன்ஸ் பெட்ரோலியம் போன்ற ஏதோ ஒரு நிறுவனத் தில் சில வருடங்கள் வேலை பார்த்துவிட்டு, குவைத் போன்ற நாடுகளுக்கு சென்றால், கைநிறைய சம்பாதிக்கலாம்.



அதே போல, லெதர் டெக்னாலஜி. தோல் பதப் படுத்தல் தொழிலில் தமிழகம் முன்னணியில் இருப்பதால், இதைப் படித்தாலும் உடனடி யாக வேலைக்கு உத்தரவாதம் தரக்கூடிய ஒரு பட்டப்படிப்பே. இதேபோல, பிரின்ட்டிங் டெக்னாலஜியும் நல்ல எதிர் காலம் உள்ள படிப்புதான்.



கால்நடை மற்றும் மீன்வளம்...



மருத்துவப் படிப்புகள், பாராமெடிக்கல் படிப்புகளை அடுத்து கால்நடை மருத்துவப் (Bachelor of Vertinary and Animal Husbandry - BVSc and AH) படிப்புக்கு தற்போது வேலைவாய்ப்பு நல்ல நிலையில் இருக்கிறது. கால்நடை மருத்துவப் பட்டப்படிப்பிலேயே டெய்ரி டெக்னாலஜி, பவுல்ட்ரி டெக்னாலஜி, ஃபுட் டெக்னாலஜி ஆகியவையும் கைநிறைய வருமானம் தரும் வேலைவாய்ப்புகளைப் பெற்றுத் தரக்கூடிய படிப்புகள்தான். மீன்வளம் தொடர்பான பட்டப் படிப்பு படிக்க விரும்புபவர்கள் பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிஷரி சயின்ஸ் படிக்கலாம். இந்த படிப்புக்கான கல்லூரிகள் நாகப்பட்டினம், தூத்துக்குடி மற்றும் சென்னை பொன்னேரியில் இருக்கின்றன.



வேலைவாய்ப்பைத் தரும் வேளாண் படிப்புகள்...



வேளாண்மை தொடர்பான படிப்புகளுக்கு மவுசு கூடிக் கொண்டே இருக்கிறது. இனிவரும் காலத்தில் இன்னும் அதிகரிக்குமே தவிர, குறையாது. கோவை வேளாண் பல்கலைக் கழகத்தில் பி.எஸ்ஸி வேளாண்மை, தோட்டக்கலை, பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்பு, வனத்துறை ஆகிய படிப்புகள் இருக்கின்றன. இதில் வனத்துறை பட்டப்படிப்பைக் கொண்டுள்ள கல்லூரி மேட்டுப் பாளையத்தில் வனத்தின் மத்தியிலேயே அமைந்திருக்கிறது. இதே பல்கலைக்கழகத்தில் பயோ டெக்னாலஜி, எனர்ஜி என்விரான்மென்ட்டல் இன்ஜினீயரிங் உள்ளிட்ட நான்கு பொறியியல் படிப்புகளும் இருக்கின்றன. இதற்கும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துக்கும் தொடர்பில்லை. மேலும், வேளாண்மை தொடர்பான பட்டப்படிப்புகள் பெரும்பாலும் அரசுக் கல்லூரிகளில் இருப்பதால், கட்டணம் அதற்கேற்றாற்போல குறைவாகவே இருக்கும்.