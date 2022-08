How To: ரெஸ்யூம் தயாரிப்பது எப்படி? I How To Make A Resume In 2022?

ஒரு ரெஸ்யூம் எழுதும்போது, ஐந்து கேள்விகளின் அடிப்படையில் எழுதத் தொடங்குவது நல்லது. என்ன எழுதப் போகிறோம், எப்படி எழுதப் போகிறோம், யாருக்கு எழுதப் போகிறோம், ஏன் எழுதுகிறோம், எப்போது எழுதுகிறோம் என்பதை மனதில் வைத்து எழுத வேண்டும்.

Published: 08 Aug 2022 6 PM Updated: 08 Aug 2022 6 PM