கட்டிடக்கலையில் எதிர்காலத்தில் வளர்ச்சி -விகடன் டிஜிட்டல் எக்ஸ்போவில் பேராசிரியர் காசிராஜன் #EducationExpo #LiveUpdates

கல்வி எக்ஸ்போவின் முதல் நாளான இன்று கல்வியாளரும் அரசு அதிகாரியுமான சங்கர சரவணன் `கல்லூரிச் சாலை’ என்ற தலைப்பில் மாணவர்களிடமும் பெற்றோரிடமும் உரையாடுகிறார். மேலும், YOU CAN DO IT " என்ற தலைப்பில் உங்களோடு உரையாட இருக்கிறார், ரயில்வே டி.ஜி.பி மற்றும் தீயணைப்பு, மீட்புப் பணிகள் துறையின் இயக்குநர் டாக்டர் சைலேந்திர பாபு உரையாற்ற உள்ளார். இவருடன் பிற கல்வியாளர்களும் உரையாற்ற உள்ளனர்.