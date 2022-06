ஆய்வு முடிவு: `காற்று மாசுபாடு காரணமாக ஆயுளில் 10 வருடங்கள் குறையலாம்!’ - எந்த நகரத்தில் தெரியுமா?

சிகாகோ பல்கலைக்கழகத்தின் எரிசக்திக் கொள்கை நிறுவனத்தின் (EPIC - The Energy Policy Institute at the University of Chicago) காற்றின் தரம் குறித்த குறியீட்டின் அடிப்படையில், வட இந்தியாவில் வசிக்கும் சுமார் 510 மில்லியன் மக்கள், அதாவது இந்திய மக்கள் தொகையில் கிட்டத்தட்ட 40% மக்கள், காற்று மாசுகளின் சராசரி அதிகரிப்பதன் காரணமாக தங்கள் வாழ்க்கையில் 7.6 வருடங்களை இழப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.