Published: 06 May 2020 8 AM Updated: 07 May 2020 10 AM

’தமிழகத்தில் இன்று மட்டும் 771 பேருக்கு கொரோனா நோய்த் தொற்று’ – சுகாதாரத்துறை தகவல் #NowAtVikatan