Published: 07 May 2020 10 AM Updated: 07 May 2020 6 PM

தமிழகத்தில் 580 பேருக்கு கொரோனா தொற்று – சென்னையில் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் எண்ணிக்கை #NowAtVikatan