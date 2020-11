தி.மு.க முன்னாள் எம்.பி கே.பி.ராமலிங்கம் பா.ஜ.க-வில் இணைந்தார்! #NowAtVikatan

Looking forward to being in Tamil Nadu tomorrow. Will inaugurate and lay the foundation stones of various development projects.



நாளை தமிழகத்திற்கான பல்வேறு வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கு ஠டிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைக்க இருப்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் https://t.co/ykLR9ZpexP