Published: 22 May 2021 8 AM Updated: 22 May 2021 9 AM

கொரோனா: இந்தியாவில் ஒரே நாளில் 4,194 மரணங்கள்! - 3 லட்சத்தை நெருங்கும் மொத்த பலி எண்ணிக்கை #NowAtVikatan