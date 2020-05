Published: 23 May 2020 9 AM Updated: 23 May 2020 11 AM

`ஆர்.எஸ் பாரதிக்கு ஜூன் 1-ம் தேதி வரை இடைக்கால ஜாமீன்’ - எழும்பூர் நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவு #NowAtVikatan