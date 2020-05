Published: 30 May 2020 9 AM Updated: 30 May 2020 9 AM

`கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 1,73,763... 5 ஆயிரத்தை நெருங்கும் பலி எண்ணிக்கை' -இந்தியாவில் #Corona #NowAtVikatan