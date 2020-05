Published: 31 May 2020 11 AM Updated: 31 May 2020 11 AM

`சினிமா படப்பிடிப்பு, தியேட்டர்கள் திறக்க அனுமதி!’ - முதல்வருக்கு இயக்குநர் பாரதிராஜா வேண்டுகோள் #NowAtVikatan