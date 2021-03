ஆதார்: விண்ணப்பம் முதல் ஆன்லைனில் மாற்றங்கள் செய்வது வரை... A to Z வழிகாட்டுதல்கள்!

uidai.gov.in - என்ற ஆதார் இணையதளப் பகுதிக்குள் சென்று, `My Aaadhar - Get Aaadhar - Download Aadhaar' பக்கத்தில், ஆதார் எண் (UID), பதிவு ஐடி (EID), விர்ச்சுவல் ஐடி (VID) ஆகியவற்றில் எது உங்களிடம் உள்ளதோ அதை உள்ளீடு செய்யவும். பின்னர், அங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் செக்யூரிட்டி கோடு எண்களைப் பதிவிட்டு, `Send OTP' பட்டனை க்ளிக் செய்தால், ஆதாரில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு ஓ.டி.பி எனப்படும் கடவுக்குறியீட்டு எண்கள் வரும். அதைக் குறிப்பிட்டு, `VERIFY AND DOWNLOAD’ என்பதை க்ளிக் செய்து, மின்னணு ஆதார் அட்டையைப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பதிவு செய்து மூன்று மாதங்களுக்குள் தபாலில் அனுப்பி வைக்கப்படும் மூல ஆதார் அட்டைக்கு உள்ள அதே மதிப்பு, ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்யப்படும் மின்னணு ஆதார் அட்டைக்கும் உண்டு.