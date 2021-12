வினு விமல் வித்யா: பிரசவவலியோடு சைக்கிளில் மருத்துவமனைக்குச் சென்ற எம்.பி...

மழை என்பதால் வினு வீட்டில் சந்திக்க முடிவா னது. விமலையும் வித்யா வையும் சூடான சூப்புடன் வரவேற்றாள் வினு.



“இஞ்சியும் மிளகும் தூக்கலா, இந்த மழைக்கு இதமா முடக்கத்தான் சூப் அட்டகாசமா இருக்கு வினு!”



“நம்பிட்டோம் வித்யாக்கா!” என்று சிரித்தாள் வினு.



“உன்னோட லேப்டாப்ல இருக்கிற பொண் ணோட படத்தை அடிக்கடி பார்த்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா, யாருன்னு தெரியல” என்று வித்யா சொன்னவுடன் விமலும் வினுவும் திரும்பிப் பார்த்தார்கள்.



“இவங்கதான் ‘ஆஃப்கன் கேர்ள்’. உலகப் புகழ்பெற்ற அகதி” என்றாள் விமல்.



“ஏய், கொஞ்சம் டீடெய்லாதான் சொல்லேன்...”



“நீ சொல்லு விமல், நான் ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துட்டு வரேன்” என்று கிச்சனுக்குச் சென்றாள் வினு.



“இந்தப் பொண்ணு பேரு ஷர்பத் குலா. ஆப்கானிஸ்தானைச் சேர்ந்தவங்க. எண்பதுகள்ல சோவியத் யூனியன் ஆப்கானிஸ் தானை ஆக்கிரமிச்சது. அப்போ 12 வயசா இருந்த ஷர்பத் குலா, அவங்க பேரன்ட்ஸ்கூட பாகிஸ்தான்ல அகதியா தஞ்சமடைஞ்சாங்க. நேஷனல் ஜியோகிராபிக் மேகசின் ஆப்கானிஸ் தான் சிறப்பிதழைக் கொண்டு வந்துச்சு. அதுல அட்டைப்படத்துல ஷர்பத் குலாவின் இந்தப் படம் வெளிவந்துச்சு. உலகம் முழுக்க பிரபலமா னாங்க. 35 வருஷமா ஆப்கானிஸ்தானைப் பற்றி பேச்சு வரும்போதெல்லாம் ஷர்பத் குலாவின் படமும் வலம் வந்துகிட்டிருக்கு. இன்னிக்கு அவங்களுக்கு வயசாயிருச்சு... ஆனாலும், அவங்க சிறுமியாவே இந்தப் படம் மூலம் அடையாளப்படுத்தப்படறாங்க. போட்டோ பிரபலமானாலும் சில வருஷங் கள்ல இவங்க எங்கே இருக்காங்க, என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியாமப் போயிருச்சு. ஆப்கானிஸ்தான்ல அமெரிக்க ஆக்கிரமிப்பு முடிஞ்ச பிறகு, இவங்களைப் பாகிஸ்தான்ல தேடிக் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஆப்கானிஸ்தான் அரசு ஷர்பத் குலாவை வரவேற்று, காபூல்ல தங்கறதுக்கு வீடும் உதவித் தொகையும் கொடுத்துட்டிருந்துச்சு. இப்ப தாலிபன் ஆட்சி வந்ததும் பலரும் ஷர்பத் குலாவை நினைச்சுக் கவலைப்பட்டாங்க. இத்தாலிய அரசு ஷர்பத் குலாவுக்குக் குடியுரிமை கொடுத்திருக்கு. தாலிபன் அரசும் சம்மதிச்சதால ஷர்பத் குலா இத்தாலியில குடியேறப் போறாங்க.”



“ஓ... ஐம்பது வருஷக் கதையை அழகா சொல்லிட்டே விமல்” என்றார் வித்யா.



“சாத்தூர்லருந்து என் ஃபிரெண்டு இந்தக் காராச்சேவு வாங்கிட்டு வந்தார். உங்களுக்காகத் தான் வச்சிருந்தேன்.”



“நம்ம மேல வினுவுக்கு எவ்வளவு பாசம்...” என்றபடியே, சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் விமல்.



“வித்யாக்கா, எதிர்வீடு பூட்டியிருக்கே... அந்தப் பொண்ணுக்குக் குழந்தை பிறந்திருச்சா?”



“பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கு. ஆறு மாசம் கழிச்சுதான் இங்கே வருவாங்க, தனியா பார்த்துக்கக் கஷ்டமா இருக்கும்.”



“டெலிவரின்னு சொன்னதும் எனக்கு நியூஸிலாந்து நாட்டுல எம்.பி-யா இருக்கற ஜூலி அன்னே ஜெண்டர் நினைவுக்கு வந்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு அதிகாலையில பிரசவ வலி வந்திருச்சு. அந்த வலியோட சைக்கிளை ஓட்டிக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்காங்க. ஒரு மணிநேரத்துல பெண் குழந்தையைப் பெத்து எடுத்திருக்காங்க. இந்த நியூஸ் தீயா பரவிருச்சு. ‘நாங்க சைக்கிள்ல போகணும்னு எல்லாம் திட்டமிடல. ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்துலதான் இருக்கு. வலியும் பொறுத்துக்கற மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால நானும் என் ஹஸ்பண்டும் சைக்கிள்ல கிளம்பினோம்’னு சொல்லிருக்காங்க ஜூலி.”



“அட, சூப்பர்! நியூஸிலாந்து பிரதமரும் தானே காரை ஓட்டிட்டுப் போய், கவர்ன் மென்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லதான் குழந்தை பெத்துக்கிட்டாங்க. ஆறு வாரத்துல வேலைக் கும் வந்துட்டாங்க. நியூஸிலாந்து பெண்கள் கலக்கறாங்க!”



“நம்ம ஊர்லயும் பெண்கள், தனியாளா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து குழந்தை பெத்துக் கறாங்க. பொன்னேரி கவர்ன்மென்ட் ஹாஸ் பிட்டல் ஹெட் டாக்டர் அனுரத்னா, தன் னோட அனுபவத்தை எழுதியிருந்தாங்க. டெலிவரிக்கு வந்த ஒரு பெண் ரத்தச்சோகை யால பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்களாம். செக்கப் புக்கு வந்தா, சத்து மாத்திரைகளெல்லாம் கொடுத்திருப்பேனேன்னு சொன்னாங்களாம் டாக்டர். அதுக்கு தன்னை அழைச்சிட்டு வர ஆள் இல்லைன்னு சொன்னாங்களாம் அந்தப் பெண். டெலிவரிக்கு மட்டுமில்ல, செக்கப்புக்கு வர்றதுக்கும் கர்ப்பிணிகளுக்கு இலவச வாகனங்களை அரசாங்கம் ஏற்பாடு பண்ணி யிருக்கு. 108, 102 எண்களைத் தொடர்பு கொண்டு, இந்தச் சேவையைப் பயன்படுத்திக் கிட்டா, ஆரோக்கியமா குழந்தை பெத்துக்க லாம்னு சொல்லிருக்காங்க.”



“ஓ... அப்படி ஒண்ணு இருக்கா? எனக்கே இப்பதான் தெரியுது வினு. ஆமாம்.... டாக்டர் அனுரத்னாவை தலைமைப் பதவியிலேருந்து நீக்கிட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேனே....”



“அதிகாரிக்கும் டாக்டருக்கும் இடையிலான ஒரு பிரச்னையில பதவியைப் பறிச்சாங்க. ஆனா, பொதுமக்களும் சோஷியல் மீடியாவும் கொதிச்சுப் போயிட்டாங்க. உடனே அமைச்சர் வந்து, விசாரணை செஞ்சு, கையோட மீண்டும் பதவியைக் கொடுத்துட்டார். டாக்டர் பணியோட, மூடநம்பிக்கைகளை எதிர்த்து எழுதிட்டு வர்றாங்க. பழங்குடி, ஏழை மக்களுக்காக வேலை செய்யறாங்க. மக்கள் மருத்துவர்னு நம்ம அவள் விகடன்கூட அவார்டு எல்லாம் கொடுத்திருக்கே!” என்ற வினு, “ரொமிலா தாப்பர் பத்தி நவம்பர் 30 அன்னிக்கு நிறைய பேர் எழுதிட்டே இருந் தாங்களே...” என்று கேட்டாள்.



“ஆமா, ரொமிலா தாப்பருக்கு 90 வயசு. அதான் எழுதியிருப்பாங்க. இந்தியாவில இருக்கும் மிக முக்கியமான வரலாற்றாசிரியர். எழுத்தாளர், ஆய்வாளர். அரசு நிறுவனங்கள் கொடுக்கும் எந்த விருதையும் பட்டத்தையும் அவங்க இதுவரை வாங்கினதில்ல. தவறான கொள்கையா இருந்தா, அரசாங்கத்தையும் துணிச்சலா எதிர்த்துட்டு வர்றாங்க. இந்த வயசுலயும் அவங்களோட தேடலோ எழுத்தோ படிப்போ... குறையல. ஜூம் மீட்டிங்லகூட முதுகு வலிக்க, உட்கார்ந்து பொறுமையா கேட்கறாங்க. பேசறாங்க. ரொமிலா எழுதின ‘அசோகா அண்ட் தி டிக்ளைன் ஆஃப் தி மௌரியாஸ்’ (Ashoka and the Decline of the Mauryas) மிக முக்கியமான வரலாற்றுப் புத்தகம். மேடம்க்கு பிலேட்டடு பர்த்டே விஷஸ் சொல்லிடுவோம்!” என்றார் வித்யா.



“அப்படியே டாக்டர் ஹர்ஷ்வந்தி பிஷ்ட்டுக்கும் ஒரு வாழ்த்துச் சொல்லிடுங்க வித்யாக்கா. இவங்க மலையேற்றத்துல ரொம்பவும் பிரபலமானவங்க. உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியர். அர்ஜுனா விருது வாங்கியிருக்காங்க. இப்போ ‘இந்தியன் மவுன்டனீயரிங் ஃபவுண்டேஷ’னோட தலைவரா நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க. இந்த அமைப்போட முதல் பெண் தலைவர் ஹர்ஷ்வந்திதான். நாற்பது வருஷமா கல்வித் துறையிலயும் மலையேற்றத்துலயும் முக்கிய மான பங்களிப்பைச் செலுத்திட்டு வர்றாங்க!” என்றாள் வினு.



“சரி. நான் ஒரு ஹிந்தி ஹாரர் மூவி பார்த்தேன்... அது பத்தி சொல்லவா” என்றார் வித்யா.



“ஹாரர்னா விமல் அலறுவாளே...”



“மராத்தியில `லப்பாசப்பி’ன்ற பெயர்ல வந்த படம்தான் ஹிந்தியில ‘சோரி’ன்ற பெயர்ல வந்திருக்கு. சாக்‌ஷியும் ஹேமந்தும் நிதிப் பிரச்னையில மாட்டிக்கிறாங்க. எட்டு மாச கர்ப்பிணியா இருக்கிற சாக்‌ஷி மூணு நாள் எந்தப் பிரச்னையும் இல்லாம இருக்க விரும்பறாங்க. அவங்க டிரைவர் தன்னோட கிராமத்துக்கு அழைச்சிட்டுப் போறார். கிராமத்துல மொத்தமே அஞ்சு வீடுகள்தான். சாக்‌ஷி தங்கப் போற வீடு, கரும்பு வயலுக்குள்ள இருக்கு. ஹேமந்த், சாக்‌ஷியை டிரைவரின் மனைவி தேவிகிட்ட விட்டுட்டு, சிட்டிக்குப் போயிடுறார். அந்த வீட்டுல சாக்‌ஷிக்கு அமானுஷ்யமான விஷயங்கள் எல்லாம் ஆரம்பிக்குது. தேவியாலயும் சாக்‌ஷி மிரட்டப் படறாங்க. இதுக்கெல்லாம் பின்னணியில சுனைனிங்கற சூனியக்காரி இருக்கறதா சொல்லப்படுது.