நாளை என்ன வேலை? - வாழ்க்கை வழிகாட்டல் - 8 - இப்போதே வாங்க வேண்டிய சர்ட்டிபிகேட்கள்!

முன்னாள் ராணுவத்தினர் சான்றிதழ் (Ex-Servicemen Certificate): அனைத்துத் தொழிற்கல்விப் பாடங்களுக்கான மாணவர் சேர்க்கையிலுமே முன்னாள் ராணுவத்தினரின் வாரிசுகளுக்கு என இடம் ஒதுக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலும் இது 1% இடம் என்று இருந்தாலும் ஒரு சில படிப்புகளில் குறிப்பிட்ட அளவு இடங்கள் என்று எண்ணிக்கையே குறிப்பிட்டு விடுகிறார்கள். இதற்கான சர்ட்டிபிகேட் ஒவ்வொரு படிப்புக்கான அட்மிஷன் விண்ணப்பத்திலேயே ஒரு மாதிரி வடிவம் கொடுத்திருக்கிறார்கள், அதன்படிதான் சர்ட்டிபிகேட் வாங்க வேண்டும். ‘Certificate of Dependancy on Ex-Servicemen’ என்பது அதன் பெயர். இதை ‘Officer of the Department of Ex-Servicemen Welfare Board of Tamilnadu’ என்பவரிடம் இருந்து மட்டுமே வாங்க முடியும். அப்படி வாங்கும்போது அந்த ஆபீஸர் Assistant Director பதவிக்குக் குறையாமல் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் எந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவரோ அந்த மாவட்டத்தில் இதை வாங்க வேண்டும்.