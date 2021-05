`காந்தியைத் துளைத்த குண்டுகளுக்கு மிக அருகிலிருந்த என் அப்பா!' - கல்யாணத்தின் நினைவுகள் பகிரும் மகள்

``குண்டு துளைச்சு காந்தி பின்னால சாயும்போது அப்பாதான் பக்கத்துல இருந்திருக்கிறார். சில இன்ச் தூரத்தில் இருந்ததால துப்பாக்கி குண்டுலயிருந்து அப்பா தப்பிச்சார். `இந்தப் பக்கம் குண்டு வந்திருந்தா நான் போயிருப்பேன்'னு சொல்வார். அஹிம்சாவாதியாக இருந்ததால கோட்சேவின் செயல் பற்றி கடுமையான எதிர்ப்பு இருந்தது.

ஆனாலும் ஆசிரமத்துக்குள் நுழையும் பொதுமக்களை சோதிக்கணும்னு போலீஸார் அப்பாகிட்டதான் முதல்ல சொல்லியிருக்காங்க. அப்பா காந்திகிட்ட கேட்டதுக்கு, `ஒரு மனுஷனுக்கு எப்போ பாதுகாப்பு தேவைப்படுதோ அவனுக்கு வாழ உரிமை இல்லை'னு (A man who needs security has no right to live) சொல்லி அதுக்கு மறுத்துட்டாரு. சோதனைக்கு காந்தி அனுமதி கொடுத்திருந்தா, அந்த கொடூர சம்பவம் நடந்திருக்காதுன்னும் அப்பா அடிக்கடி என்கிட்ட சொல்லுவார்.

23 வயசுதான் அப்போ அப்பாவுக்கு. காந்தி சுடப்பட்டபோது கடும் அதிர்ச்சிக்கு ஆளாகியிருந்தார். உடனே அங்கேயிருந்த ஒருத்தர்கிட்ட சைக்கிளை கேட்டு வாங்கிட்டு சர்தார் வல்லபபாய் பட்டேலுக்கும் நேருவுக்கும் இவர்தான் நேர்ல போய் தகவல் சொன்னார்" என்று காந்தியுடனான நினைவுகளைப் பகிர்ந்தார்.