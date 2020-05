Published: 19 May 2020 9 AM Updated: 19 May 2020 9 AM

``26 யானைகள், 70 விலங்குகள் வெச்சிருந்தோம்; இப்ப நிலைமை மிகவும் மோசம்!” - சர்க்கஸ் முதலாளி ஆதங்கம்