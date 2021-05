Published: 17 May 2021 7 AM Updated: 17 May 2021 7 AM

குஜராத்:`அரசு கணக்கு 4,128; இறப்பு சான்றிதழ் 1,23,873; மறைக்கப்படும் கொரோனா மரணங்கள்' - ப.சிதம்பரம்