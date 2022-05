லைக் கமென்ட் ஷேர்: சமூக வலைதள சுவாரஸ்யங்கள்!

RavikumarMGR

சேகரு என்று கூப்பிட்டால் மிடில் கிளாஸ்...

ஷேக்கர் என்று அழைத்தால் அப்பர் மிடில் கிளாஸ்...

manipmp

சில பிரச்னைகள் எல்லாமே

“objects in the mirror are closer than they appear” ஆகவே தெரிகிறது.

Toshila Umashankar

நடிகையை வாழ்த்துறேனு மத்தவங்களைக் கலாய்ச்சுட்டு இருக்கானுங்க.

Limelightல இருக்கவங்க வேலையே தன்னை பேணிக்காப்பதுதான், நாலு மணி நேர gym,diet, protein, relaxing spa and treatments, prolonged rest on off days, skin care, botox அது இதுனு எல்லாமே அவர்கள் வாழ்வுக்கும் தொழிலுக்கும் மிக அவசியமான ஒன்று. இதில் தவறு ஒன்றும் இல்லை. கையில தட்டு குடுத்து சாப்பாடு பரிமாறி கை கழுவ mug குடுத்து tissue குடுத்து குறைந்த பட்சம் ஒன்றில் இருந்து ரெண்டு மூணு assistants பூப்போல பார்த்துக்கொள்வார்கள். ஏன்னா artist dressல கறைபட்டா, dress change பண்ண hair dress பண்ணனு நேர செலவு shooting delay எனப் பல இருக்கின்றன. முகம் வாடாம பார்த்துக்க tired ஆகாம இருக்க முடிந்தவரை பார்த்துக் கொள்வார்கள் because படம் முழுக்க பணம் கொட்டப் பட்டுருக்கு. இதை எல்லாம் மிக அழகா நேர்த்தியாக செய்றவங்கதான் நடிகர்கள். அதுவே தொழில் மரியாதை. அதில் அழகாகப் பயணிப்பவர்கள் inspirationதான் இல்லை என்று மறுக்க முடியாது

ஆனால், அவங்களையும் ரெண்டு புள்ளைய பார்த்துக்கிட்டு நேரத்துக்கு திங்காம, நேரத்துக்கு தூங்காம இருக்கிற பிள்ளைகளையும், குடும்பத்துக்கு உழைச்சுக்கிட்டு எதை எதையோ தியாகம் பண்ணி பார்த்து பார்த்து சேர்த்து வைக்க வேண்டிய அழுத்தத்துல இருக்கிற ஆள்களையும் compare பண்ணி body shaming பண்ணி கலாய்க்கிற உங்க அறிவ கண்டு வியக்குறேன்.