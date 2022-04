கனவு - 28 - கிருஷ்ணகிரி - வளமும் வாய்ப்பும்

எப்போதுமே காய்கறிகளை வெட்டி நறுக்குவதுதான் சமையலின் மிகப்பெரிய மற்றும் சிரமமான வேலை. முக்கியமாக, English காய்கறிகளை வெட்டாமல் பயன்படுத்தவே முடியாது. குழம்புக்கு, பொரியலுக்கு, துரித உணவுக்கு என ஒவ்வொரு வடிவமாக வெட்ட வேண்டும். எனவே, Ready to use Vegetables-ஐ இயல்பாகவே பெரும்பாலானோர் விரும்புவார்கள். அடுத்து, இந்தக் காய்கறிகளை நீண்ட நாள் Shelf Life கொண்டதாகவும் நாம் Pack செய்ய முடியும். கிருஷ்ணகிரியின் மொத்த English காய்கறிகள் விளைச்சலை அப்படியே Ready to use Vegetables-ஆக நாம் மதிப்புக்கூட்டல் செய்துவிடலாம். இதை நிறைவேற்ற, ஒரு நவீன தொழிற்சாலையை நாம் தேன்கனிக்கோட்டை அல்லது தளி வட்டாரத்தில் அமைக்க வேண்டும். அந்தத் தொழிற்சாலை எல்லாவிதத்திலும் நவீன இயந்திரங்களைக்கொண்டதாகவும், ஊழியர்களுக்கு ID Card, Uniform, Monthly Salary Slip என அனைத்தும் அளித்து மதிப்பை உருவாக்குவதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

இனி தொழிற்சாலையில் Pack செய்யப்பட்ட காய்கறிகளை, தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் முறையாகக் கொண்டுசேர்ப்பது எப்படி என்பதைப் பார்க்க வேண்டும். இங்கே நமக்கு ஆவினின் கட்டமைப்பு சரியாக உதவும். I bet. ஆவின்தான் தமிழ்நாட்டின் மிகச்சிறந்த Supply chain network!

ஏனென்றால், சில நாள்களுக்கு மட்டுமே Shelf Life கொண்ட பாலையே மிகச்சரியாக, தமிழ்நாட்டின் கடைக்கோடி வீடுகளுக்கும் கொண்டு சேர்த்துவருகிறது ஆவின். அந்த அளவுக்கு ஆவினிடம் வாகனங்கள், Checking Points, Distribution Points என அத்தனை வசதிகளும் இருக்கின்றன. கிட்டத்தட்ட அது ஒரு Conveyor Belt-போல. செங்கல்லை வைத்தாலும் போகும், வேறு எந்தப் பொருளை வைத்தாலும் போகும். நாம் ‘Ready to use Vegetables’-ஐ வைப்போம். சிறப்பாகவும் சீராகவும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் கிருஷ்ணகிரியின் காய்கறிகள் சென்று சேரும்.

Ready to use English Vegetables-ன் சந்தை விலை 100 ரூபாய். கிருஷ்ணகிரியில் 90,000 டன் English காய்கறிகள் கிடைக்கின்றன. இதில் 50,000 டன் அளவுக்கான காய்கறிகளை நாம் Ready to use காய்கறிகளாக மாற்றலாம். ஏனென்றால், English காய்கறிகளில் Wastage குறைவுதான். 50,000 டன் காய்கறிகளிலிருந்து 5 கோடி Ready to use பாக்கெட்களை உண்டாக்க முடியும். ஒரு Ready to use பாக்கெட்டின் சந்தை விலை 100 ரூபாய். இதை வைத்துக் கணக்கிட்டால், ஆண்டுக்கு சுமார் 500 கோடி ரூபாய் வருமானத்தை நாம் கிருஷ்ணகிரியில் உருவாக்க முடியும்.