அடிச்சு புடுங்கறதுக்கு பேருதான் அரசாங்கமா? - கொதிக்கும் விவசாயிகள்... தகிக்கும் நெய்வேலி!

இது குறித்து விளக்கம் கேட்க, என்.எல்.சி நிறுவனத்தின் மனிதவள மேம்பாட்டுப் பிரிவின் இயக்குநர் விக்ரமனைத் தொடர்புகொண்டோம். “மூன்றாவது சுரங்கத்துக்காக நில கையகப்படுத்தல் என்பது தவறான தகவல். ஏற்கெனவே செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் யூனிட்டுக்குத்தான் நிலங்களைக் கையகப்படுத்துகிறோம். அந்த யூனிட்டில் ஏற்கெனவே 100% பணியாளர்கள் பணிபுரிந்துவருகிறார்கள். அதனால், புதிய பணியாளர்களுக்கான தேவை இல்லை. ஆனாலும் நிலங்களைக் கொடுப்பவர்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேலை தருவதாகக் கூறியிருக்கிறோம். அதேபோல ஆர்.எஃப்.சி.டி (The Right to2 Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) சட்டத்தின்படி, விதிகளுக்கு உட்பட்டுத்தான் நிலங்களைக் கையகப்படுத்துகிறோம்” என்று முடித்துக்கொண்டார்.



நிலம் என்பது ஒரு நிறுவனத்துக்கு வெறும் அளவாக இருக்கலாம். ஆனால் மக்களுக்கு அது வாழ்க்கை!