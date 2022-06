போராட்டங்களின் கதை - 10

பேட்ரிக் டைலர்



நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகையின் தலைமைச் செய்தியாளரும், எழுத்தாளருமான பேட்ரிக் டைலர், இராக் போர்-எதிர்ப்புப் போராட்டங்கள் குறித்து இவ்வாறு எழுதினார்: ‘உலகில் இரண்டு வல்லரசுகள் உள்ளன. ஒன்று அமெரிக்கா, மற்றொன்று உலகம் முழுவதுமுள்ள மக்களின் மனசாட்சி.’ இந்த வார்த்தைகளின் கூர்மை, அறிவுஜீவிகளின் மத்தியில் பெரும் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியது, உலகம் முழுவதும் செயல்படும் ஜனநாயக இயக்கங்களுக்குப் புதிய ரத்தத்தைப் பாய்ச்சியது. ‘A World of Trouble: The White House and the Middle East from the Cold War to the War on Terror’ என்பது அவரது முக்கியமான புத்தகம்!