போராட்டங்களின் கதை - 15 - பத்து லட்சம் முகமூடிகள்: அநாமதேய இயக்கத்தின் கலகம்!

யார் இந்த Guy Fawkes?



கத்தோலிக்கத் திருச்சபையை மீண்டும் பிரிட்டனின் ஆட்சி பீடத்தில் அமர்த்த வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் Guy Fawkes போராடுகிறார். இது நிகழ வேண்டுமெனில், பிரிட்டன் மன்னர் முதலாம் ஜேம்ஸ் கொலை செய்யப்பட வேண்டும். இதற்கு ஆதரவு திரட்டும் வகையில் ஐரோப்பா முழுவதும் பயணம் செய்துவிட்டு லண்டனுக்குத் திரும்புகிறார். பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தின் அடித்தளத்தில் இருந்த நிலவறையில் ஏராளமான வெடிமருந்தைத் திரட்டிவைக்கிறார். வெஸ்ட்மினிஸ்டர் அரண்மனைக்கு வந்த ஒரு மொட்டைக் கடுதாசி இந்தத் திட்டத்தை அம்பலப்படுத்துகிறது. 1605, நவம்பர் 5-ம் தேதி அதிகாலை, காவல்துறை அந்த நிலவறையில் இருந்த Guy Fawkes-ஐ கைதுசெய்தது. அவர் நாடாளுமன்றத்தைத் தகர்க்கும் தனது திட்டத்தை விவரிக்கிறார். உடன் அவருக்குத் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது. நாடாளுமன்றத்தைத் தகர்க்கும் சதித் திட்டம் முறியடிக்கப்பட்டதைக் கொண்டாடும் வகையில், ஒவ்வொரு நவம்பர் 5-ம் தேதியும் பிரிட்டனில் Guy Fawkes இரவு கொண்டாடப்பட்டது. அன்று இரவு Guy Fawkes-ன் பெரிய உருவ பொம்மையை எரித்து நகரமே நெருப்புமயமாகத் திருவிழாபோல் இருக்கும்.



போராட்டமாக மாறிய பெருவிழா!



உலகம் முழுவதும் இன்று மக்கள் தீவிரக் கண்காணிப்புக்குள்தான் வாழ்கிறார்கள். திரும்பிய திசையெல்லாம் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் நம்மை ஒவ்வொரு விநாடியும் கூர்ந்து பார்த்துக்கொண்டேயிருக்கின்றன. மின்னஞ்சல், முகநூல், வாட்ஸ்அப், இணையதளங்கள், தொலைபேசி என நாம் பாவிக்கும் கருவிகளும் நம்முடைய ஒவ்வோர் அசைவையும் அறிந்துகொள்கிறது. நம் கருவிகள் நம்மை நிழல்போல் தொடர்கின்றன. கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட், யாஹூ, ஃபேஸ்புக் போன்ற நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு விநாடியும் அவற்றின் பயனர்களின் அந்தரங்கத் தகவல்களை விற்பனை செய்கின்றன.



நாம் என்ன பேசுகிறோம், அடுத்து என்ன வாங்கப்போகிறோம் என்பதில் தொடங்கியவர்கள், ‘நாம் யாருக்கு அடுத்த தேர்தலில் வாக்களிக்க வேண்டும்’ என்று நம்மை மூளைச்சலவை செய்வது வரை வந்துவிட்டார்கள். பல நாடுகளின் தேர்தல்களில், எப்படி வாக்குப்பதிவுக்கு முன்னர் மக்கள் திசைதிருப்பப்பட்டார்கள் என்பதை கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டிகாவின் செயல்பாடுகள் நமக்கு உணர்த்தின. ஸ்நோடென் விவகாரத்துக்குப் பிறகு அனைவருக்குமே நாம் கண்காணிக்கப்படுகிறோம் என்கிற அச்சம் மேலோங்கியிருக்கிறது.



`Data is the New Capital’ என்கிற இன்றைய டிஜிட்டல் உலகின் தலையாய வாசகத்தின்படி, இன்று நம்முடைய ஒவ்வொரு சிறு தகவலும், தரவும்தான் நம் காலத்தின் ஆகப்பெரிய மதிப்பிட முடியாத மூலதனம், சொத்து. தரவுப் பொருளாதாரம் (The Big Data Economy) என்று இதை அழைக்கிறார்கள். இன்று அதிகாரத்துக்கு எதிராகப் பேசுபவர்கள், போராடுகிறவர்கள், பொதுமக்களிடம் செல்வாக்குமிக்கவர்கள் அனைவரும் உடனடியாகத் தீவிரக் கண்காணிப்பு வளையத்துக்குள் கொண்டுவரப்படுகிறார்கள். அரசுக்கு எதிராகப் பேசுபவர்கள் மிரட்டப்படுகிறார்கள்; கொலைசெய்யப்படுகிறார்கள். ஓர் ஆரோக்கியமான ஜனநாயகத்துக்கு எதிர்க்கருத்து அவசியம் என்பதை ஆட்சியாளர்களுக்கும், தரவுப் பொருளாதார நிறுவனங்களுக்கும் புரியவைக்கவேண்டிய காலகட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறோம்.



தொழில்நுட்பத்தின் இந்த அசுரவேகம், ஆட்சியாளர்களுக்குப் பெரிய அளவுக்குத் தங்களின் அதிகாரத்தை விரிவாக்கவும் உறுதிப்படுத்தவும் உதவுகிற அதேநேரத்தில், அதே தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி அந்த ஆட்சியாளர்களைக் கலங்கடிக்கவும் ஒரு குழு உருவாகத்தானே செய்யும்... அப்படி அநாமதேய, பெயரில்லாத குழு ஒன்று அவ்வப்போது இணையக் கலகங்களில் ஈடுபட்டு, உலகின் வல்லரசுகளைக் கலங்கடித்துவருகிறது. தொழில்நுட்பமும், நுட்பமான அறிவும்தான் அவர்களின் போராட்டக் கருவிகள்.