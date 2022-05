போராட்டங்களின் கதை - 2

போராளி டெஸ்மண்ட் டுட்டு



தென்னாப்பிரிக்காவின் விடுதலைக்குப் பெரும்பங்காற்றிய மற்றுமொரு தலைவர் டெஸ்மண்ட் டுட்டு. 1931-ல் பிறந்த டெஸ்மண்ட், கல்வியை முடித்துவிட்டு ஓர் ஆங்கில ஆசிரியராகப் பணியைத் தொடங்கினார். அடுத்து, இறையியலைப் பயின்றவர், 1960-ல் ஒரு பாதிரியாராக மாறினார். தென்னாப்பிரிக்காவில் அனைவருக்கும் சம உரிமை, சமமான கல்வி முறை ஆகியவற்றுக்காகவும், தூர தேசங்களுக்கு அடிமைகளாக ஆப்பிரிக்கர்கள் அனுப்பப்படுவது, உள்நாட்டிலேயே பாஸ்போர்ட் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களுக்கு எதிராகவும் போராடினார். ‘பாகுபாடுகளற்ற அனைவருக்குமான அரசு’ என்கிற ஒரு கோஷத்தை முன்வைத்ததில், டெஸ்மண்ட் முக்கியப் பங்காற்றினார். 1984-ல் அவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. Crying in the Wilderness. The Struggle for Justice in South Africa, Hope and Suffering: Sermons and Speeches, The Rainbow People of God: The Making of a Peaceful Revolution என்பவை அவரது முக்கிய நூல்கள்!