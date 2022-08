போராட்டங்களின் கதை - 25 - ஜார்ஜ் ஃபிளாய்ட்: நிறவெறியின் அழுத்தத்தில் மூச்சுத்திணறி இறந்த மானுடன்!

அமெரிக்காவின் மின்னேசோட்டா மாகாணத்தின் மினியாபொலிஸ் நகரில், ஜார்ஜ் ஃபிளாய்ட் என்கிற கறுப்பினத்தவர் ஒரு கடைக்குச் செல்கிறார். அவர் அங்கே வாங்கும் பொருளுக்குக் கடைக்காரரிடம் இருபது டாலர் கொடுக்கிறார். அது கள்ளநோட்டுப்போல இருப்பதாகச் சந்தேகித்த கடைக்காரர், ரகசியமாக போலீஸுக்குத் தகவல் கொடுக்கிறார். உடனடியாக அங்கே வரும் போலீஸ் சந்தேகத்தின் பெயரில் ஜார்ஜ் ஃபிளாய்டை மடக்கிப் பிடிக்கிறது. டெர்ரக் சவுவின் என்கிற போலீஸ் அதிகாரி, ஜார்ஜ் ஃபிளாய்டைத் தரையில் தள்ளி அவரது கழுத்தில் தனது கால் முட்டியை வைத்து பலமாக அழுத்துகிறார். ஃபிளாய்ட் மூச்சுவிட முடியாமல் துடிதுடிக்கிறார். ஆனாலும், அந்த போலீஸ்காரர் தனது பிடியைத் தளர்த்தவில்லை. மூச்சுவிட முடியாத ஜார்ஜ் ஃபிளாய்ட் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழக்கிறார்!

இதுபோல் ஓராயிரம் நிகழ்வுகள் அமெரிக்க மண்ணில் நிகழ்ந்திருந்தபோதிலும், இந்தச் சம்பவம் வழக்கமானதாக இருந்துவிடவில்லை. இந்தச் சம்பவம் நிகழும்போதே அதை 18 வயது இளம்பெண் டார்னெல்லா ஃபிரேசியர் தனது கைப்பேசியில் காணொளியாகப் பதிவுசெய்தார். இந்தக் காட்சி உலகம் முழுவதுமுள்ள தொலைக்காட்சிகள், சமூக ஊடகங்களில் ஒளிபரப்பானது.

அமெரிக்காவில் வாஷிங்டன்தான் ஜார்ஜ் ஃபிளாய்ட் போராட்டங்களின் மையமாக இருந்தது. வாஷிங்டன் நகரில் தொடங்கிய போராட்டங்கள், உலகம் முழுவதுமே காட்டுத் தீயாகப் பரவியது. வெள்ளை மாளிகைக்கு அருகில் பிளாக் லைவ்ஸ் மேட்டர் பிளாசா என்கிற ஒரு போராட்ட மையம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. தினசரி அங்கே ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் திரண்டார்கள். அங்கிருந்துதான் இணையத்தில் பல ஹேஷ்டேக்குகள் உலகை வலம்வந்தன. #BlackLivesMatter #wecantbreathe என்கிற வார்த்தைகள் உலக மக்களை ஒன்றிணைத்தன. `Enough is enough, Stop killing us, Justice for George Floyd’ போன்ற பதாகைகளை உலக மக்கள் ஏந்தினார்கள்.