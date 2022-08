போராட்டங்களின் கதை - 32 - அவசர நிலை: இருளில் தத்தளித்த தேசம்!

இந்திராவுக்கு அப்படி என்ன உள்நாட்டில் பாதுகாப்பு இல்லாமல்போனது... 1966-ல் லால் பகதூர் சாஸ்திரி மறைந்த பிறகு, மொரார்ஜி தேசாய்க்கும் இந்திரா காந்திக்கும் இடையில் கடும் போட்டி நிலவியது. யார் பிரதமராவது என்பதில் குழப்பம் நீடித்தது. காங்கிரஸ் கட்சியில் இதில் தீர்க்கமான இரு கருத்துகள் நிலவின. 1969-ல் காங்கிரஸ் கட்சி பிளவுபட்டு காங்கிரஸ், ஸ்தாபன காங்கிரஸாக உடைந்தது.



1970-கள் இந்திய வரலாற்றில் பரபரப்பான காலகட்டமாகவே இருந்தன. பங்களாதேஷ் பிரச்னை, சிம்லா ஒப்பந்தம், வங்கிகள் தேசியமயம், பொக்ரான் அணுகுண்டு வெடிப்பு, பொருளாதார வீழ்ச்சி, விலைவாசி உயர்வு, வேலையின்மை, 10 லட்சம் ரயில்வே ஊழியர்கள் பங்குகொண்ட வேலை நிறுத்தம் என இந்தியாவெங்கும் ஒரே கொந்தளிப்பாக இருந்தது. இவையெல்லாம் அவரை பயங்கொள்ளச் செய்தன. நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை மறுக்க முடியாது, நிச்சயம் பதவி விலக நேரிடும் என்பதை அவர் மனம் ஏற்க மறுத்தது. இவற்றையெல்லாம் தவிர்க்கவும், இந்த எல்லாப் போராட்டங்களையும் ஒட்டுமொத்தமாக ஒடுக்கவும், அதிகார மமதையில், `அவசரநிலை’ என்கிற பெரும் ஆயுதத்தைக் கையிலெடுத்தார்.



இந்தியாவிலிருந்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் 675 பேர் இரவோடு இரவாகக் கைது செய்யப்பட்டார்கள். மிசா (MISA - Maintenance of Internal Security Act - 1972) மற்றும் தேசியப் பாதுகாப்புச் சட்டம் (DISIR - Defence of India Act and Defence of India Rules, 1962) ஆகிய இரு சட்டங்கள் தீவிரமாகக் களத்தை ஒடுக்கப் பயன்பட்டன. மிசாவின் கீழ் 34,988 பேரும், தேசியப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின்கீழ் 75,818 பேரும் கைதுசெய்யப்பட்டனர். ஆர்.எஸ்.எஸ்., ஜமாத்-ஏ-இஸ்லாமி உள்ளிட்ட பல அமைப்புகள் தடைசெய்யப்பட்டன. இந்தியாவின் பெரு நகரங்களில் மின்சாரத்தைத் துண்டித்து இருளில் மூழ்கச் செய்தார்கள். நாளிதழ்களை ஆங்காங்கே மொத்தமாகத் தீயிட்டுக் கொளுத்தினார்கள். பத்திரிக்கை ஆசிரியர்கள், எழுத்தாளர்கள் பலர் கைதுசெய்யப்பட்டார்கள். ‘பொதுக்கூட்டங்கள், அரங்கக் கூட்டங்கள் என எந்த வடிவிலும் மக்கள் கூடுவதற்கு அனுமதியில்லை, பேச அனுமதியில்லை’ என்றார்கள்.